Son Dakika Haberleri: Datça'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Datça'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Datça'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Datça'nın Emecik Mahallesi Karaincir Tatil Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Datça'dan Marmaris istikametine seyir halinde ilerleyen Cüneyt Aydeniz idaresindeki 48 R 7617 plakalı kamyonet, şerit ihlali sonucunda Marmaris'ten Datça'ya seyir halinde olan Mutlu Çakır'ın kullandığı 48 SH 715 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle her iki araçta yolcu olarak Ömer Avni Kaya ve Osman Parım yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Datça Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris-Datça karayolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlanırken; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

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