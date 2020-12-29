Datça'da turfanda patates ekimi başladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, aralık ayının son günlerinde turfanda patates ekimine başlandı. Datça'da bu yıl geçen yıla oranla iki kat artışla 2 bin dekarlık alanda patates üretimini yapılarak yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesinin beklendiği bildirildi.

Datça'da turfanda patates ekimine başlandı. Üreticiler makine ile patates tohumlarını toprakla buluşturuyor. Aslen Niğdeli olan ve Datça'da 8 yıldır patates üreticiliği yapan Mehmet Eren (43), nisan ayının ilk günlerinde Türkiye'nin ilk turfanda patates hasadını yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bir yılda iki ayrı kentte patates üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Eren, "Niğde'de patates hasadının kasım ayında sona eriyor. Ardından aralık ayının ilk günleri Datça'ya gelerek, buradaki üretim hazırlıklarına başlıyorum. Tarlaların hazırlanmasından sonra aralık ayının sonu gibi de ekimi yapıyoruz. Bu yıl 300 dekarlık bir alana patates ekiyoruz. Kısmet olursa, 2021 yılının nisan ayında Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Datça'da yapacağız. Hemen ardından da tekrar Niğde'ye dönüp orada patates ekimine başlayacağız" dedi.

Türkiye'de bu yıl patates üretiminin çok verimli geçtiğini ifade eden Eren, "Depolarda patatesler, tüketicilerin arzını bekliyor. Ürün çok, kış boyunca gönül rahatlığı ile patates tüketmek mümkün olacak. Nisan ayında ise Datça'nın turfanda patatesi piyasaya çıkacak" diye konuştu.Tüketicilere, 'bol-bol patates tüketin' çağrısında da bulunan Eren, "Bu sene patates bol, depolar dolu. Patatesler çöpe gitmesin. Depolardaki patatesler stok ürün değil. Yanlış anlaşılmasın. Depoculuk olmazsa, patates tüketimi olmaz. Kışın nereden patates sökülüp de pazara getirilecek? Tüketicilere bir üretici olarak, bir emekçi olarak sesleniyorum. Bol patates tüketin, emeklerimiz boşa gitmesin. Patatesin besleyici özelliği var. Biz üretmeye devam ediyoruz, siz de tüketin" çağrısında bulundu.

Datça İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Datça'da bu yıl geçen yıla göre iki kat artışla 2 bin dekarlık bir alanda patates üretiminin gerçekleştirilerek, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi beklendiği bildirildi.