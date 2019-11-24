Son Dakika Haberleri: Datça'da turistlik otelde yangın çıktı-2
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Datça'da turistlik otelde yangın çıktı-2

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 yıldızlı turistlik bir otelde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın söndürüldü.

Datça'da turistlik otelde yangın çıktı-2, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 yıldızlı turistlik bir otelde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın söndürüldü. Sezonun kapanması nedeniyle müşterisi bulunmayan otelde, maddi zarar meydana geldi.

Emecik Mahallesi Karaincir mevkisindeki 4 yıldızlı turistik otelin, deniz kenarında yer alan 19 odalı bloğunun çatısında, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki yangın, tüm binayı sardı. Sezon sonu nedeniyle müşterinin bulunmadığı oteldeki yangın, personel tarafından itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 arazöz, 2 su tankeri ve yaklaşık 30 kişilik itfaiye ekibi, çalışma başlattı. Binadan yükselen alevler ise, gökyüzünü aydınlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak detaylı inceleme sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

Bu arada çalışmaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar da olay yerinden takip etti. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınmasının teselli kaynağı olduğunu söyledi.

Datça'nın en prestijli otellerinden olan işletme 1970 yılında açıldı. Otelin 152 odalı, 359 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi.


İtfaiye, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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