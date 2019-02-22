Son Dakika Haberleri: Datça'da Türk ve Yunan Yüzücülerden Dostluk Antrenmanı

Datça'da Türk ve Yunan Yüzücülerden Dostluk Antrenmanı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde yarın düzenlenecek olan 13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu öncesi Türk ve Yunan yüzücüler birlikte antrenman yaptı.

Datça'da Türk ve Yunan Yüzücülerden Dostluk Antrenmanı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde yarın düzenlenecek olan 13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu öncesi Türk ve Yunan yüzücüler birlikte antrenman yaptı. Kumluk Plajı'ndaki antrenmanın startını spiker Ercan Taner verdi. Datça Belediyesi Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, bu yıl maratonun ana temasının sokak hayvanları olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Datça Belediyesi'nin organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla bu yıl Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 13'üncüsü düzenlenecek. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'sokak hayvanları' teması ve "Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle" sloganıyla gerçekleştirilecek maratona, 400'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.  Maratonun yarın saat 11.00'de, 'Kumluk Plajı-Fener Adası' arasındaki 3 bin metrelik uzun parkuru yarışılacak. Ardından Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurun 'startı' verilecek.

13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na saatler kala Türk ve Yunan yüzücüler son antrenmanlarını birlikte yaptı. Kumluk Plajı'ndaki antrenmanın startını spiker Ercan Taner verdi. Datça Belediyesi Başkanı Gürsel Uçar bu yıl maratonun ana temasının sokak hayvanları olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:42 Kaynak: DHA

Datça, Güncel
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