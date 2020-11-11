Datça'da ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika

Muğla'nın Datça İlçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği kapsamında Datça Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara 700 badem, keçiboynuzu ve karaselvi fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes olan vatandaşlara teşekkür etti.

Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş da dağıtımı yapılanlarla birlikte ilçede 1111 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.