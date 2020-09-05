Datça'da uyuştucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan O.G.'nin (27) adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
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