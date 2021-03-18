Datça'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Datça'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
18.03.2021 15:12
MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da dün akşam şüphelilerin evine operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirilirken, F.K. (37), O.G. (28) ve O.K. (21) adlı şüpheliler gözaltına alındı. 3 şüpheli bugün adliyeye adliyeye sevk edildi.
- Muğla
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