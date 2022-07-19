Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.07.2022 15:04
Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Datça Grup Amirliği ekipleri, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla B.Y (27) ve G.A'yı (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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