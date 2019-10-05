Son Dakika Haberleri: Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı (2)
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Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARMuğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Serhat S. (25) ve Ese K. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Serhat S. (25) ve Ese K. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


Polis, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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