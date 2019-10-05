Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARMuğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Serhat S. (25) ve Ese K. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Serhat S. (25) ve Ese K. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),
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