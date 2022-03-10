Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi

10.03.2022 12:12
Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi

Datça ilçesinde geçen ay hayatını kaybeden engelli gazeteci Esmeri Alev Ekebaş anısına Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğince (KİGDER) anma etkinliği düzenlendi.

Datça ilçesinde geçen ay hayatını kaybeden engelli gazeteci Esmeri Alev Ekebaş anısına Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğince (KİGDER) anma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte Ekebaş'ın anısına 85 yaşındaki annesi Yıldız Ekebaş'a plaket verildi.

Dernek Başkanı Menşure Yavuz, programda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında dernek olarak, yakın zamanda yaşamını yitiren Datça'nın çalışkan basın emekçisi Esmeri Alev Ekebaş'ı annesi Yıldız Ekebaş'ın nezdinde andıklarını ifade etti.

Anne Ekebaş da, "O benim her şeyimdi. Can yoldaşımdı gamzeli güzelimdi. Onu çok özledim." dedi.

YORUMLAR
500
Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını dağıttı Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dünya Kadınlar Günü, Engelli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Datça'da vefat eden kadın gazeteci için anma programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement