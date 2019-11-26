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Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bahçesi sular altında kalan vatandaşlardan Ali Soner Coşkun (62), kayıkla evine girip, çıkabildi.

Datça'da dün başlayan bugün itibariyle aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, merkeze 25 kilometre mesafedeki Yaka ve Cumalı mahallelerinin sınırında kalan Palamutbükü mevkisinde 15 ev ve iş yerini su bastı. Bölgedeki sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri, gün boyu su tahliyesi için çalışma yaptı. Bahçesi sular altında kalan Ali Soner Coşkun (62), kayık kullanarak evine girip, çıkabildi. Palamutbükü'nde yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, "Palamutbükü, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı, ancak sorunları çok. Kimse sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Alt yapı, kanalizasyon istiyoruz. 'İmar planı yok' diyorlar. 1990'dan bu yana imar planı yok. Bu kadar eziyet yeter artık. Burası, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı köy değil, mahalle. Nerede bu yetkililer? 30 yıldır imar planı çıkmaz mı? Yetkililerden derhal çok acil çözüm bekliyoruz" dedi.Bu arada Datça'ya bir günde metrekareye 82,5 kilo yağmur düştüğü belirtildi.


Soner Coşkun, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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