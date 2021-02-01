Datça'da yalnız yaşayan doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu - Son Dakika

??????? Muğla'nın Datça ilçesinde bir doktor öğretim üyesi, evinde ölü bulundu.
Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Akkuş'tan (60) uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Eve giren jandarma ile sağlık ekibi, hareketsiz haldeki Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı belirtilen Akkuş'un cenazesi, incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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