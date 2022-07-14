Görüntülerde yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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