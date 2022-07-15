(DRON) - Datça'da yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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(DRON) - Datça'da yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

15.07.2022 13:55

Muğla'nın Datça ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde, 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan alanlar ve kara ekiplerinin soğutma çalışmaları, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.

Öte yandan, bölgeye destek amacıyla farklı illerden gelen itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin bazıları da ilçeden ayrıldı.

İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangını dün kontrol altına alınmış, karadan ve havadan soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (DRON) - Datça'da yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: (DRON) - Datça'da yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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