Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Elektrik tellerinin kopmasını sonucu çıktığı belirlenen yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, ilçeye 25 kilometre mesafedeki kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıktı. Datça Orman İşletme Şefliği'ne saat 10.55'te yapılan ihbar üzerine bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir helikopter ve 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 50 orman işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30'a yakın vatandaş da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile saat 12.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa da orman işçileri tarafından kurtarıldı. Yanan alandan uzaklaştırılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek soğutulmaya çalışıldı. 1 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürülen yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.Öte yandan AYDEM ekipleri, koparak yangına neden olan elektrik tellerini yenileriyle değiştirdi.