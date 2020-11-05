Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü - Son Dakika

Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü

05.11.2020 14:28
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Elektrik tellerinin kopmasını sonucu çıktığı belirlenen yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, ilçeye 25 kilometre mesafedeki kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıktı. Datça Orman İşletme Şefliği'ne saat 10.55'te yapılan ihbar üzerine bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir helikopter ve 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 50 orman işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30'a yakın vatandaş da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile saat 12.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında alevler arasında kalan bir kaplumbağa da orman işçileri tarafından kurtarıldı. Yanan alandan uzaklaştırılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek soğutulmaya çalışıldı. 1 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürülen yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.Öte yandan AYDEM ekipleri, koparak yangına neden olan elektrik tellerini yenileriyle değiştirdi.


Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü

Mesudiye, Döşeme, Yangın, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı         
14:08
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'da yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei