Datça'da yaralı Balaban kuşu bulundu - Son Dakika

Datça'da yaralı Balaban kuşu bulundu
05.05.2021 16:03
Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kentinde nesli tehlike altında olan Balaban kuşu yaralı olarak bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kentinde nesli tehlike altında olan Balaban kuşu yaralı olarak bulundu.
Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Balaban kuşu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Knidos antik kentinde bulunan Balaban kuşunun tedavi bakımlarının yapılmasının ardından tekrar doğal ortama bırakılacağı açıklandı. - MUĞLA
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