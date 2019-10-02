Son Dakika Haberleri: Datça'da yaya güvenliği etkinliği gerçekleştirildi
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Datça'da yaya güvenliği etkinliği gerçekleştirildi

36 dakika önce

2019 yılının yaya güvenliği yılı ilan edilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Datça ilçesinde de yaya güvenliği etkinliği gerçekleştirildi.

Datça'da yaya güvenliği etkinliği gerçekleştirildi, System.String[]

2019 yılının yaya güvenliği yılı ilan edilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Datça ilçesinde de yaya güvenliği etkinliği gerçekleştirildi.


2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında yaya güvenliğini sağlamak üzere Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz sloganı kapsamında Datça'da etkinlik gerçekleştirildi.


İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ve Datça Kazım Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, öğle okul çıkışı yaya geçitlerinde trafik güvenliğiyle ilgili uygulamalı trafik eğitimi verilerek bilgilendirmede bulunuldu. Yaya ve okul geçitlerinden geçmeye çalışan yayalara öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi. - MUĞLA

Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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