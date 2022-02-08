Üye Girişi
Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi - Son Dakika

Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi

08.02.2022 15:21
Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi

Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi sakinleri, yer altı sularının içme suyunda kullanılmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi projesine tepki gösterdi.

Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi sakinleri, yer altı sularının içme suyunda kullanılmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi projesine tepki gösterdi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Mesudiye, Cumalı, Sındı ve Yazı mahalleleri başta olmak üzere Betçe Bölgesi olarak adlandırılan bölgenin ana içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı.

Karaköy Mahallesi'ndeki yer altı suyu havzasından faydalanılarak hayata geçirilen proje, Karaköy mahallesi sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, "yaşam kaynağı" olarak niteledikleri suyun içme suyu şebekesinde kullanılmasının yer altı su kaynaklarıyla beslenen ovaları yok edeceği gerekçesiyle projeye tepki gösterdi.

Mahallede bir araya gelen yöre sakinleri adına konuşan Muhtar Onur Bölükbaş, ekiplerin yer altı su kaynağına dokunmamaları gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Bölükbaş, bölgedeki tarım arazilerinin projeden olumsuz yönde etkileneceğini, Datça'nın bir süre sonra susuzlukla karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Bölükbaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden de konuyla ilgili kendilerine destek olunması talebinde bulundu.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Karaköy, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da yer altı kaynağının içme suyu projesinde kullanılmasına tepki gösterildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement