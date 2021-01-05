Datça'da yılın ilk belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Datça Belediyesinin yılın ilk olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan Datça Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Uçar, toplantının açılışındaki konuşmasında, Datçalıların ve meclis üyelerinin yeni yılını tebrik ederek, herkese sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

2020'nin salgının etkisinde geçtiğini belirten Uçar, Belediyenin çalışmalara devam ettiğini kaydetti. Uçar, 2021'in salgın sürecinin geride kaldığı bir yıl olmasını diledi.

İlçede devam eden kaçak yapıların yıkımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uçar, "Kaçak yapı kabul edilemez. Datça'daki vatandaşlarımızdan rica ediyorum, imar barışı umuduyla kaçak yapı yapmasınlar." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.