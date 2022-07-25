Datça'da yol kenarında bitkin halde bulunan yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yüzü, kulakları ve ayaklarında kısmi yanıklar bulunan bitkin haldeki dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Mert Ballı (28) ve arkadaşları, Mesudiye Mahallesi'nde yol kenarında bitkin halde bir dağ keçisi gördü. Yürümekte güçlük çeken dağ keçisi yavrusunu yakalayan Ballı ve arkadaşları, Muğla Milli Parklar Müdürlüğü ile Datça Belediyesine bilgi verdi.

Yüzünün bir kısmı, kulakları ve ayaklarında yanıklar olduğu görülen dağ keçisi yavrusu, belediye yetiklerine teslim edildi.

İlçede bir süre önce çıkan orman yangınından etkilendiği düşünülen keçinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Datça'da, 13 Temmuz'da çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, bölgede karadan ve havadan soğutması yapılmıştı.