Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı

10.05.2022 12:33
Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı

Datça ilçesinde yolcu otobüsüne çarparak devrilen traktördeki iki kişi hafif yaralandı.

Datça ilçesinde yolcu otobüsüne çarparak devrilen traktördeki iki kişi hafif yaralandı.

Özcan Y. idaresindeki 20 KL 570 plakalı traktör, Kazım Yılmaz Bulvarı Eski Datça Kavşağı'nda, trafik ışıklarda bekleyen Ecem E. yönetimindeki 48 EB 011 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörden atlayan sürücü ile Halil Kıvanç G. hafif yaralandı.

Yaralılar, çağrılan sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan polis ekiplerince, traktör sürücüsüne kuralını ihlali yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
500
Traktör römorklarına reflektör takıldı Traktör römorklarına reflektör takıldı Reflektörünü tak görünür ol Reflektörünü tak görünür ol

Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:54:34. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement