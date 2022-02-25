Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.02.2022 18:21
Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için görevlendirilen iki ayrı Sahil Güvenlik botu toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun/ İHA)

Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da Yunanistan tarafından geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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