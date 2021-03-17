MUĞLA Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem - Son Dakika

Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, kronik rahatsızlıklar ve benzeri nedenlerle okula gidemeyen öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile evlerinde, dersi bilgisayarlarından canlı olarak izleyip, anlayamadıkları konularda öğretmenlerine sorular sorabiliyor, öğretmenlerinin sorularına yanıt verebiliyorlar.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime başlamasından sonra bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle derslere katılamadıklarını hatırlatılıp, "Öğrencilerimizin, derslerinden geri kalmamaları için EBA'dan farklı olarak ilk kez yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile derse canlı olarak bağlanıp, sınıftaki arkadaşlarıyla eş zamanlı ders yapıyor, öğretmenlerinin yüz yüze eğitim esnasında kullandıkları ekranı onlar için açmasıyla, birebir dersin içerisinde yer alıyorlar. Ögğetmenlerinin anlattıklarını ve arkadaşlarının sunumlarını dinleyip, izleyebiliyorlar" dedi.

Ders anında, anlayamadıkları konularda, öğretmenlerine soru sorabilen öğrencilerin, aynı zamanda öğretmenlerinden gelen sorulara da yanıt verebildiklerini ifade eden Aldal, "Uygulama öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından çok çabuk benimsendi. Böylelikle ders kayıpları önlenmiş oldu" dedi.