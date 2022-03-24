Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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Muğla'nın Datça ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde düzenlenen eş zamanlı çalışma kapsamında Datça, Mesudiye ve Palamutbükü liman içinde 8 dalgıç dip temizliği yaptı.

Karaköy Balıkçı Barınağı'nda da çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan ve üyeleri ile Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar katıldı.

Temizlik sonrası denizden çok sayıda plastik kutu, cam şişe, araç lastiği ve çöp çıkartıldı.