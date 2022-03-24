Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı

24.03.2022 17:14

Muğla'nın Datça ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde düzenlenen eş zamanlı çalışma kapsamında Datça, Mesudiye ve Palamutbükü liman içinde 8 dalgıç dip temizliği yaptı.

Karaköy Balıkçı Barınağı'nda da çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan ve üyeleri ile Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar katıldı.

Temizlik sonrası denizden çok sayıda plastik kutu, cam şişe, araç lastiği ve çöp çıkartıldı.

Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı
Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı

YORUMLAR
500
Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ DATÇA'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Datça'daki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement