DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI - Son Dakika
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DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI

04.03.2022 14:20

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, tüm yurt genelindeki okullarla eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, tüm yurt genelindeki okullarla eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Datça'da 13 okulda 2 bin 600 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, saat 11.30'da sirenlerin çalması ile başladı. Siren sesiyle birlikte sınıflarda derste olan öğrenciler önce bulundukları yerde sıraların yanına çöküp, başlarını korumaya aldı. Öğrenciler daha sonra, öğretmenlerinin gözetiminde önceden belirlenen sıralamaya göre düzenli bir şekilde okulu boşaltıp, bahçede her sınıf kendi arasında çember oluşturup bir araya toplandı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi'ndeki tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, Datça'nın bir deprem bölgesi olduğunu hatırlattı. Depremlere her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Çoban, "Biz okullarımızda her zaman hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün ise tüm yurt genelinde aynı anda tatbikatlar yapılıyor. Bu tür tatbikatlar çocuklarda deprem bilincini yükseltirken, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında farkındalık yaratılmasına fayda sağlıyor. Dileriz depremler olmaz. Ancak ilçemiz deprem bölgesinde ve bu nedenle her zaman depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri de Kazım Yılmaz İlkokulu'ndaki tatbikata katılarak, öğrencilere deprem anında kullanılan araç gereçler hakkında bilgi verdi.

DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI
DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI
DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI

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Kaynak: DHA

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