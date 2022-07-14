Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde dün saat 12.21 itibarıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin evlere sıçraması sonucu bölge tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun müdahalenin başladığı yangın, saatler süren mücadelenin sonunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Datça'daki orman yangınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

"ÇALIŞMA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞTIR"

Bakan Kirişçi'nin açıklamasının satır başları şöyle; "Bu saatlerde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili, aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz, onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekte yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir.

TOPLAM 10 EV HASAR GÖRDÜ, 4'Ü AĞIR HASARLI

Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır."

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