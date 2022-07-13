Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor - Son Dakika
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Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

13.07.2022 19:49

Muğla'nın Datça ilçesinde küçük bir alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı. Yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatılırken bir evin alevlere teslim olması üzerine bölgedeki evler tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahale 12.35'te yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

AFAD: EMNİYET VE JANDARMA DESTEK VERİYOR

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

DATÇA KAYMAKAMI: 5 KİŞİ YARALANDI

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi. Ekiplerin özellikle havadan yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu" dedi. Bölgede rüzgârın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi. Datça Kaymakamı Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

MSB: YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına destek verildiğini belirterek "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

MUĞLA VALİLİĞİ: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır" denildi. Açıklama şöyle: "Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak 20 arazöz 9 su tankeri 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır."

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

TEDBİR AMAÇLI 5 EV BOŞALTILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

BAKAN KİRİŞÇİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İKİ ARAZÖZ GÖNDERDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla iki arazöz gönderdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki orman yangının söndürülmesi ve ekiplere destek olmak için harekete geçti . Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla görevlendirilen iki arazöz ve personel alevlerle mücadele etmek için yola çıktı. Başkan Çerçioğlu, ilk etapta iki arazözün bölgeye gönderildiğini, bölgedeki gelişmelere göre takviye ekiplerin hazır bekletildiğini ifade ederek, ormanların bu ülkenin vazgeçilmezlerinden olduğunu dile getirdi.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

YARIN SABAH RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor. Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

MARMARİS- DATÇA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

BÖLGEYE GİDEN ARAZÖZ KAZA YAPTI

Yangın bölgesinde talihsiz bir kaza da yaşandı. Takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
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SON DAKİKA: Datça'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor - Son Dakika
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