Datça'daki orman yangınına kablolardaki kısa devre neden olmuş
1 saat önce
Muğla Valiliğinden, Datça'daki orman yangınının, trafodan baz istasyonlarına elektrik nakleden kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığının tespit edildiği bildirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Valiliğinden, Datça
'daki orman yangınının, trafodan baz istasyonlarına elektrik nakleden kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığının tespit edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran'da Palamutbükü mevkisinde çıkan orman yangınında 20 hektar otluk ve çalılık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla ekiplerin bölgede inceleme yaptığı kaydedilerek, "Olay yerinde yapılan araştırma neticesinde yangının, trafodan baz istasyonlarına elektrik nakleden kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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