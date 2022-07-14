Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4) - Son Dakika
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Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4)

14.07.2022 12:43
Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla),


YORUMLAR
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Bakan Kirişçi, Datça'da çıkan yangınla ilgili konuştu: İlk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı Bakan Kirişçi, Datça'da çıkan yangınla ilgili konuştu: İlk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4) - Son Dakika
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