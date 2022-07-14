Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)

Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4) - Son Dakika

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