KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla),
Kaynak: DHA
Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4) - Son Dakika
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