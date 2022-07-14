Muğla 'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de destek ekip kurdu. 7 arazözün yanı sıra su tankeri ve 30 personel, bölgeye gönderildi. Datça'ya ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ayrıca Datça yangınına gönderilen ekip yerine yedek kuvvetlerin göreve çağrıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (6) - Son Dakika

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