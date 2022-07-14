SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

14.07.2022 19:20

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 300'ü ormanlık alan 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alanın zarar gördüğünü açıklarken, 4'ü ağır hasarlı olmak üzere 10 evde de hasar meydana geldiği bildirildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından söndürülen alanlarda yeni bir yangın başlamaması için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle devam ediliyor.

Öte yandan bölgede alevlerin sıçradığı bir evde meydana gelen hasar, havanın aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. İki katlı olan villa tipi evin salonundaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği, televizyonun patladığı ve klimanın da eridiği görüldü.

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: 'Datça yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor' Bakan Kirişci: 'Datça yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor' Son dakika haberleri: Çeşme'deki yangında soğutma çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri: Çeşme'deki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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