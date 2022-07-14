Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı

14.07.2022 16:22

Yangınının çıktığı iddia edilen trafo Ekiplerin trafoyu incelemeleri Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.

Yangınının çıktığı iddia edilen trafo

Ekiplerin trafoyu incelemeleri

Güvenlik önlemleri MUĞLA - Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kirişci: '(Datça yangını) Elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında' Kirişci: '(Datça yangını) Elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında' Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'daki orman yangınının çıktığı iddia edilen trafoda inceleme başlatıldı - Son Dakika
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