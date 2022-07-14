Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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