Son dakika haberi: Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

14.07.2022 07:51

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500'e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor Muğla Datça'da Orman Yangını Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Datça'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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