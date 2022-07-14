DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP - Son Dakika
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DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP

14.07.2022 12:44
DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP

Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (3) Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.

Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmasında; 10 uçak, 3 idari helikopter, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinesi, 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve 1596 personel görev yapıyor. Ekiplerin sevk ve idaresi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor. Merkezdeki 20 kişilik ekip, yangın bölgesindeki ekip ve araçları harita üzerinden görüntüleyip, gerekli koordinasyonu sağlıyor. Bölgeden gelen kamera ve uydu görüntülerini de inceleyen ekip, insansız hava aracı (İHA) görüntüleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını da değerlendiriyor.

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Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanlığından Datça orman yangını açıklaması
Kaynak: DHA

Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP - Son Dakika

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SON DAKİKA: DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP - Son Dakika
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