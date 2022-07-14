Son dakika haber: Datça'daki yangında evinden tedbiren tahliye edilen vatandaş yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Son dakika haber: Datça'daki yangında evinden tedbiren tahliye edilen vatandaş yaşadıklarını anlattı

14.07.2022 13:04

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında evlerinden tedbir amaçlı tahliye edilenlerden Ruhbir Kalender, yaşadıkları korku dolu anları ve ekiplerin mücadelesini anlattı.

ÖMER KUNDAKÇI - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında evlerinden tedbir amaçlı tahliye edilenlerden Ruhbir Kalender, yaşadıkları korku dolu anları ve ekiplerin mücadelesini anlattı.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığı belirlenen ve kontrol altına alınan yangın sonrasında başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki bazı evlerin zarar gördüğü yangında, bazı evler ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Tehlikenin geçmesinin ardından evine dönen 75 yaşındaki Ruhbir Kalender, yaşadıklarını AA muhabirine aktardı.

Kalender, gördüğü beyaz dumanın bir süre sonra siyahlaştığını söyledi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirten Kalender, "Öyle bir rüzgar vardı ki anlatamam. Yangın sağa doğru ilerlerken birden sol tarafa doğru yayıldı. Şato gibi güzel bir ev vardı yangın ona doğru ilerliyordu. Biraz durdu. 'Kurtuldu' demiştik ama ev yangından zarar gördü." dedi.

"Alevleri canlı canlı izlerken ben de yandım"

Yayılan alevlerin, bulundukları alana doğru gelmeye başladığını anlatan Kalender, bunun üzerine mahalle sakinleri olarak evlerini terk ettiklerini kaydetti.

Bazı evlerin yandığını gördüğünü dile getiren Kalender, "İnanılmaz bir yangın oldu. Hayatım boyunca bu kadar acı bir olay yaşamadım. Alevleri canlı canlı izlerken ben de yandım." ifadesini kullandı.

Yangın başladıktan 15-20 dakika sonra hava araçlarının peş peşe gelmeye başladığını vurgulayan Kalender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangını söndürmek için çalışanlar adeta mekik dokur gibi mücadele etti. Şu anda da hava araçlarının biri gelip diğeri gidiyor. Muhteşem pilotlarımız var."

Pilotların dağlık bölgede yangına müdahale ettiğini dile getiren Kalender, söndürme çalışmalarında görev alan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Datça'daki yangında evinden tedbiren tahliye edilen vatandaş yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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