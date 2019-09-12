Datça'dan diyarbakır annelerine destek

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, PKK tarafından kaçırılan evlatlarını geri isteyen annelere destek için yürüyüş yapıldı.

Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi sürerken, Datça'dan destek geldi. Vatan Partisi Datça İlçe Başkanlığı tarafından ilçede, evlatlarını geri isteyen annelere destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe 15 kişi katıldı. Topluluk, 'PKK'ya karşı direnen Diyarbakır'daki anneleri destekliyoruz. HDP kapatılsın' yazılı pankart açtı. Ayrıca Türk bayrakları taşıyan grup, 'PKK yuvası HDP kapatılsın' sloganları eşliğinde, Ecevit Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 1 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında, yol kenarındaki bazı vatandaşların, eyleme katılanlara alkışlarla destek verdikleri görüldü. Açıklama yapan Vatan Partisi Datça İlçe Başkanı Hasan Ortatepe, Türkiye'de yıllarca, 'Barış, hak, hukuk, adalet' sözleriyle bazı kişilerin demokrasiyi savunur gibi yaptığını ancak maskelerinin, Diyarbakır anneleri tarafından indirildiğini söyledi. Ortatepe, HDP'nin kapatılması isteği ile imza kampanyası başlatacaklarını da bildirdi.