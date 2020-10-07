Datça'dan kısa kısa - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık komisyon üyeleri, Datça'da toplandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Emin Madran, Komisyon Başkanı Dursun Göktepe, AK Parti Grup Başkanvekili ve Komisyon Üyesi Hürol Önder, AK Parti il ve ilçe meclis ile komisyon üyesi Haluk Laçin ve beraberindekiler katıldı.

Toplantı sonrası Başkan Gürsel Uçar'ı makamında ziyaret eden üyeler, daha sonra komisyon üyesi Haluk Laçin ev sahipliğinde, Datça'nın mahallelerini gezdi.

Datça'da yüz yüze eğitim başladı

Datça İlçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Atölyelerindeki Uygulama Eğitimleri başladı

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında yalnızca atölyelerdeki uygulama eğitimlerinin bu hafta itibariyle başladığını, meslek liselerindeki yüz yüze eğitim sürecinin ise Bakanlığın aşamalı geçiş planlaması doğrultusunda tüm eğitim kademeleriyle planlanacağını söyledi.

Otostopla Türkiye'nin güzelliklerini keşfediyor

Datça'da Karia yollarında gezen 26 yaşındaki Rabia Saçıkara, Mimarlık eğitimini yarıda bırakarak, 4 yıl önce Antalya'dan yola çıkıp, otostopla, Türkiye'nin illerini geziyor.

Saçıkara, son olarak Muğla'daki Karia yollarını gezdiğini belirterek, "Datça'nın güzelliğini yaşıyorum. Hedefim de buradan Hindistan'a gitmek var. Yine aynı yöntemle Hindistan yolculuğuna çıkmadan önce Datça'da bolca oksijen depolamaya geldim." dedi.

Saçıkara, gezilerini otostop çekerek yaptığını söyledi.