Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı.

Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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