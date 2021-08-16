Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.
Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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