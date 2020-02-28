Datça'dan Van'a gönül köprüsü - Son Dakika

Muğla Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyeleri, Van'daki kırsal mahallede çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıttı.



Datça Cumhuriyet Savcısı Fatih Yurdakul'un da katılımıyla KİGDER üyeleri, kış aylarının sert geçtiği Van'da öğrencilere kışlık mont, bot, oyuncak, bere ve atkı gibi giyim malzemeleri dağıttı. 'Datça'dan Sevgi ve Kardeşlik Köprüleri Kuralım' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van'a gelen dernek üyeleri; Edremit, Gevaş, Muradiye ve Van merkezde yüzlerce çocuğu sevindirdi. Datçalı çocukların gönderdiği hediyeler başta olmak üzere çeşitli bağışlarla temin ettikleri giyim malzemelerini önceden Van'a gönderen dernek üyeleri, bugün ise kente gelerek çocuklarla kucaklaştılar. İlk olarak Edremit ilçesine bağlı Akın Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, yönetim kurulu üyeleri Mürüvvet Soyalp, Nilüfer Abay ve Filiz İrem Toprak, burada çocuklarla bol bol sohbet ettiler. Akabinde beraberlerinde getirdikleri hediyeleri dağıtan dernek üyeleri, çocukların yüzünü güldürdü.



"Batıdan doğuya gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz"



3 yıldır sürdürdükleri proje kapsamında bu yıl ki programlarının ise Van ve ilçelerinde eğitim öğretim gören çocukları ziyaret etmek olduğunu ifade eden KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, Van'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beraberlerinde Datçalı çocukların sevgi ve kardeşlik duygularını ve onların gönderdikleri hediyeleri de getirdiklerini vurgulayan Yavuz, "Van ilinde bulunan köy çocuklarımıza, eğitim hayatlarına daha iyi bir şekilde devam etmelerini sağlamak amacıyla hediyeler verdik. Bizi sosyal sorumluluk projelerinde en çok duygulandıran ve sevindiren, çocuklarımızın yüzlerindeki o masumiyet ve sevinci görmekti. Bu sevinç her zaman bize ilham kaynağı olacak ve batıdan doğuya gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan son derece mutluyuz. Geleceğimiz olan bu çocuklarımızla buluşup onlarla kucaklaşmak, sohbet etmek kadar başka bir mutluluk olamaz. Bu anlamda bugün burada olmamızda emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Verilen hediyelerin ardından toplu fotoğrafın çektirilmesiyle birlikte dernek üyeleri bir sonraki kırsal mahalleye gitmek için buradan ayrıldı. - VAN