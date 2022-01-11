Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cemal Demirtaş güven tazeledi.
Uğurlu Düğün salonunda gerçekleşen olağan kongrede, Demirtaş'ın yanı sıra, iş insanı Taner Kapçı ve Ercüment Keskin başkanlığa aday oldu.
Cemal Demirtaş, kongrede 515 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yaklaşık 8 yıldır başkanlık yapan Demirtaş, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Burada kazanan ben değil hepimiziz. Bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım. Tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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