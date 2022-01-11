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Datça Esnaf Odası Baş­kanı Demirtaş, güven tazeledi - Son Dakika

Datça Esnaf Odası Baş­kanı Demirtaş, güven tazeledi

11.01.2022 15:22
Datça Esnaf Odası Baş­kanı Demirtaş, güven tazeledi

Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cemal De­mir­taş güven tazeledi.

Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cemal De­mir­taş güven tazeledi.

Uğur­lu Düğün sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen ola­ğan kong­re­de, De­mir­taş'ın yanı sıra, iş insanı Taner Kapçı ve Er­cü­ment Kes­kin başkanlığa aday oldu.

Cemal De­mir­taş, kong­re­de 515 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yaklaşık 8 yıldır başkanlık yapan Demirtaş, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Bu­ra­da ka­za­nan ben değil he­pi­mi­ziz. Bana oy veren, vermeyen her­ke­sin baş­ka­nı­yım. Tüm es­na­fı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum." dedi.

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Esnaf, Düğün, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça Esnaf Odası Baş­kanı Demirtaş, güven tazeledi - Son Dakika


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