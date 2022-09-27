Kitapların okullara dağıtımının tamamlandığı belirtilen açıklamada, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan LGS ve YKS başta olmak üzere tüm sınav sü­reç­le­rin­de ye­ter­li bilgi barındıran kitapların öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ya­pılan açıklamada, öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ve­ril­mek üzere Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­n 29 bin 821 ders, 19 bin 645 yar­dım­cı kay­nak kitabının ilçeye geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı - Son Dakika

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