Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı

27.09.2022 15:18
Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı

Datça ilçesinde Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yollanan ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının okullara dağıtımı yapıldı.

Datça ilçesinde Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yollanan ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının okullara dağıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ya­pılan açıklamada, öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ve­ril­mek üzere Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­n 29 bin 821 ders, 19 bin 645 yar­dım­cı kay­nak kitabının ilçeye geldiği belirtildi.

Kitapların okullara dağıtımının tamamlandığı belirtilen açıklamada, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan LGS ve YKS başta olmak üzere tüm sınav sü­reç­le­rin­de ye­ter­li bilgi barındıran kitapların öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ KEMALPAŞA'DA 2 BİN 300 LİTRE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:56 Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement