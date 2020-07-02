Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi - Son Dakika

Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce, toplu taşıma araçlarında başlatılan zorunlu kart uygulaması, günübirlik tatilcilerin tepkisine neden oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce, toplu taşıma araçlarında başlatılan zorunlu kart uygulaması, günübirlik tatilcilerin tepkisine neden oldu. Minibüsçüler, altyapı hazırlanmadan uygulamaya geçilmesi nedeniyle yolcuların mağdur edildiğini savunup, çözüm üretilmesini istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ile Muğla arasında yolcu taşımacılığı yapan özel denetimli minibüslere, 5 Haziran'da zorunlu kart uygulaması getirdi. Uygulamayla yolculardan nakit para alınması kaldırıldı. Yolcular, ulaşım ücretini kart basarak ödemeye başladı. Ancak, Datça'ya tatil için ya da günübirlik gelenler, uygulamadan habersiz oldukları ve kartları bulunmadığı için sıkıntı yaşıyor.

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Datça ile Marmaris arasında, şehir içi belediye otobüs seferleri konulmadığı için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma ile yolcu taşıyan tek firma olan Datça Minibüsçüler Kooperatifi esnafı, altyapı hazırlanmadan uygulamaya geçilmesi nedeniyle yolcuların mağdur edildiği görüşünde birleşip, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

KART MECBURİYETİNİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

Datça'dan dün saat 13.00 minibüsü ile Marmaris'e gitmek üzere otogara gelen Kadir Çakır (45) nakit para yerine, minibüse kartla binebileceğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Datça'ya bir hafta önce tatil amacıyla geldiğini ve İstanbul'a döneceğini belirten Çakır, "Bugün dönüş için otogara geldim. Dolmuşlarda artık kart mecburiyeti varmış. Datça'da yerleşik yaşayan biri değilim. Bugün havalananına gitmem lazım. Önce Marmaris, oradan da Dalaman'a gideceğim. Dolmuşa eğer kartsız binersem, şoförlere para cezası kesilecekmiş. Günübirlik buraya gelen insanlar ne yapacak? Turist olanlar da bir gün için kart mı alacak? Kartı nereden bulacaklar? Orada bir kulübe var; içeride hiçbir görevli yok. Fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti istiyorlarmış. Böyle bir hazırlığım yok, sonuçta ben bir turistim. Saçma bir uygulama olmuş. Bu uygulamayı bilmeyen bir turist olarak yoldan binmiş olsaydım, beni dolmuşa almayacaklar mıydı? Ne yazık ki, biraz problemli bir uygulama olmuş" dedi.

'ULAŞIM KARTINI NEREDEN BULACAĞIM'

Ulaşım kartı olmadığı için minibüse binemeyen Melek Tepe (54) ise, uygulamaya anlam veremediğini söyleyerek, "Datça'ya seyahate gelmiş bir insanım, kartı nereden tedarik edeceğim? Böyle bir uygulama çözüm yolu gösterilmeden nasıl başlatılır? Neden bizleri mağdur ediyorlar? Eğer böyle bir uygulama başlatılıyorsa, burada kart bulunduracak ve hemen sorun çözülecek. Şu an paramla yolculuk yapamıyorum. Turistik bir yerdeki hizmet bu mu? Böyle mi olmalıydı? Neden bu sorunu belediye başkanı çözmüyor" diye tepki gösterdi.

'TEK BASIMLIK KART YOK'

Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman ise uygulamaya hazırlıksız geçildiğini belirtirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan iki hafta önce gelen bir yazı ile uygulamadan haberdar olduklarını söyledi. Karaman, "Yazıda, 'araçlarda artık nakit ücret alınmayacağı ve herkesin kart almak zorunda olduğunu' belirtiliyor. Yazı çok güzel ancak, altyapısı yok. Günübirlik turist gelmiş, hiçbir şeyden haberi yok. Yabancı turiste derdimizi nasıl anlatacağız? Adam bir günlüğüne gelmiş, belki bir daha buraya gelmeyecek. Yol ücretine ilaveten bir de kart bedeli ödeyecek. Diyorlar ki; günübirlik, tek basımlık kart çıkaracaklarmış. Bu kartı çıkardıktan sonra neden bu uygulamaya geçilmiyor?" dedi.

'KARTSIZ YOLCU TAŞIMANIN CEZASI 392 TL'

Minibüsçü esnafının yolcularla karşı karşıya getirildiğine işaret eden Karaman, şunları söyledi: "İnsanlarla bizi neden karşı karşıya getiriyorlar? Biz bunu anlayamıyoruz. Yolcu geldi, yarım saattir bize bağırıyor. 'Havaalanına yetişeceğim' diyor. Nasıl yetişecek? Eğer kartsız bindirsem, bana 392 TL ceza kesecekler. Ben nasıl taşırım? Dört kişi kartsız binse 1200 TL eder. Esnaf bu cezanın altından nasıl kalkar? O kadar belirsizlik var ki. Ne yolcu ne de şoför esnafı memnun. Başıboşluk var. Yukarıdan birleri çıkıyor sihirbaz gibi, 'sen bunu yapacaksın' diyor. Yapmaya çalışıyoruz ama maalesef yapılan iş gerçekten içler acısı. Datça-Marmaris arasında, beş yıl önce 15 TL'ye yolcu taşıyorduk. Mazot, 1300 TL idi, şimdi mazot olmuş 7 TL, hala 15 TL'ye yolcu taşımam için zorlanıyorum. Minibüsü 100 bin TL'ye almıştım. Minibüsüm oldu 400 bin TL. Bu şoför esnafı bu yükün altından nasıl kalkar? Seçimden önce üç defa toplantı yaptık. Seçim biteli bir yılı geçti. Çağrın bizi toplantıya, görüşelim. Bizleri de dinleyin. İnsan olduğumuza hatırlayalım, seçimden seçime böyle olmasın."

Karaman, sorunun bugünlük diğer yolcuların kartından ödeme alınarak çözümlendiğini sözlerine ekledi.


Marmaris, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça ile Marmaris arası yolcu ulaşımında kart çilesi - Son Dakika

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