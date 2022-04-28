Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi

28.04.2022 12:32
Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kadir gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kadir gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydan'ında yapılan iftara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 480 kişiyle iftarda buluşan Çoban, ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programda Çoban ile Kaymakam Adayı Özlem Doğan, masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

YORUMLAR
500
Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Datça Kaymakamı Çoban iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement