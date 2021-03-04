Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı

04.03.2021 16:31
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı, System.String[]

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetim gerçekleştirdi.

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamı Mesut Çoban ve İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Kumluk Plajı ile Liman mevkisindeki işletmeleri ve cadde esnafını ziyaret ederek alınan tedbirleri denetledi.

Kaymakam Çoban, burada yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Datça'nın düşük riskli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Çoban, ilçe genelinde büyük bir hassasiyet içinde denetimlerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kurallar çerçevesinde kontrollü normalleşme dönemine başladıklarını belirten Çoban, "Kurallara dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu bitecekse hepimizin elinde. Hepimizin bu konuda aynı titizlikle ve kurallara uyma noktasındaki duyarlılığımız devam etmelidir. Bu konuda Datça halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mesut Çoban, Hisarcık, Liman, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika


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