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Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika

Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı

15.02.2022 18:33
Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı

Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

Datça- Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

Marmaris Hisarönü mevkisinden Datça Emecik Mahallesi güzergahında, yol hafriyat çalışmaları dozer ve kamyonlarla başladı.

Yol güzergahındaki bazı alanlarda yol genişletme çalışması yapıldı.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda üç kat sıcak asfaltlama işlemi yapılacak. Beş kilometrelik beş etapta yapılması planlanan yolun hava koşulları ve tek yön uygulaması dolayısıyla yaklaşık bir yılda tamamlanması bekleniyor.???????

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Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça-Marmaris kara yolunda yol yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika


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