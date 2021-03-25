Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika

Datça- Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi

Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

MUĞLA - Datça-Marmaris karayolunda bugün öğlen saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33.kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yolu içine düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.