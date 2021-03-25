Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika

Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi
25.03.2021 14:50
Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi Ulaşım tek şeritten sağlanıyor Datça-Marmaris karayolunda bugün öğlen saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Datça- Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi
Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
MUĞLA - Datça-Marmaris karayolunda bugün öğlen saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33.kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yolu içine düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı