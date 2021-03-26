Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika

Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi
26.03.2021 00:57
Datça-Marmaris karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Datça- Marmaris karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA
Son Dakika Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü