Son dakika haberi: Datça Mesudiye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Datça Mesudiye'de saat 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığını belirterek, "7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tiryaki, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Datça Mesudiye'de saat 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bilgisini veren Tiryaki, "7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Ormanın Kahramanları' yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci bölgeye gidecek

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme faaliyetlerini yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek.