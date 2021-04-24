Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu - Son Dakika

Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu

24.04.2021 12:25
Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu, System.String[]

Bugüne kadar birçok tesis ve işletmelerinde modern sistemlerle yenilik sağlayarak tasarrufa yönelik çalışmalar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar birçok tesis ve işletmelerinde modern sistemlerle yenilik sağlayarak tasarrufa yönelik çalışmalar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yer alan içme suyu terfi merkezinde yenileme çalışmaları yapıldı.

MUSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmada, mevcutta bulunan eski tip pompanın yerine, yeni tip basınçlı tüp dalgıç sistemi entegre edildi. 37 Kw tüketimi bulunan eski pompanın yerine entegre edilen 22 Kw'lık sistem, eski pompayla aynı güçte suyun akışını sağlamanın yanı sıra yılda yaklaşık 68 bin Kw enerji tasarrufu sağlayacak. Yenilenen sistemle ayrıca pompa kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilirken, bakım ve arıza giderlerinden de tasarruf sağlanmış olacak.

"Gelecekten değil, enerjiden tasarruf etmeliyiz"

Kaynakları koruma ve enerji tasarrufu yönündeki çalışmaların il genelinde yapıldığını belirten MUSKİ Genel Müdürlüğü konu hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Dünyayı gelecekte bekleyen en büyük sorunlardan olan enerji ve su kaynakları sorununa karşı Muğlamızda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. İl genelinde yaptığımız çalışmalarla eski tip sistemleri yenileriyle değiştiriyor, kaynak ve enerji tasarrufunun yanı sıra iş gücünden de tasarruf sağlıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde bitirilmesini planladığımız Datça Mesudiye içme suyu terfi merkezinde yaptığımız çalışma sonucunda yılda 68 bin Kw enerji tasarrufu sağlayacağız. Reşadiye ve Mesudiye Mahallesi'nde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları il genelinde yaygınlaştırmak için projeler üretiyoruz. Gelecekten değil, su kaynaklarımızdan ve enerjiden tasarruf etmeliyiz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu
Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu
Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Datça Mesudiye'de yılda 68 Bin Kw enerji tasarrufu - Son Dakika Ekonomi


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