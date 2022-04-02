DATÇA'NIN KADIN RAMAZAN DAVULCUSU - Son Dakika
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DATÇA'NIN KADIN RAMAZAN DAVULCUSU

02.04.2022 10:53

MUĞLA'nın Datça ilçesinin tek ramazan davulcusu, 45 yaşındaki Özlem İsar, ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinin tek ramazan davulcusu, 45 yaşındaki Özlem İsar, ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

İstanbul'da televizyon ve radyo programcılığı, reklamcılık ve sürücü kursu hocalığı gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra eşinden boşanan Özlem İsar, Datça'ya yerleşip, müzisyenliğe başladı. Çaldığı davuluyla, 'Malatyalı Özlem' adıyla herkesi kendine hayran bırakan İsar, ramazan davulculuğunu da hobi olarak sürdürüyor. İsar, Datça'nın tek ramazan davulcusu olarak büyük ilgi görüyor.

Datça'nın tek ramazan davulcusu, 1 çocuk annesi Özlem İsar, dün gece Datça sokaklarını dolaşarak, maniler eşliğinde davul çalıp Datçalıları bu yılın ilk sahuruna kaldırdı. İki yıl önce yakalandığı kolon kanseri bile ramazan davulculuğu yapmasına engel olamayan İsar, bu yıl beşinci kez davulunu eline alıp işinin başına geçti. Hastalığına rağmen, geleneği yaşatmak için dün gece sokak sokak dolaşan İsar, maniler

eşliğinde Datçalıları sahura kaldırdı. Ramazan ayının ilk gecesi, davulun sesini duyup kapıya çıkan Datçalılar, elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile İsar'ı bu yıl da karşılarında gördükleri için mutlu olduklarını belirtip, kendisine destek verdi.

GELENEĞİ YAŞATIYOR

Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Oğlum Egemen'in hazırladığı manilerle Datçalılar ile birlikte olacağım. Datça'da bu yıl beşinci senemiz. Allah sağlık; sıhhat verdiği sürece bu görevi yapmak istiyorum. İki yıldır kanser tedavisi görüyorum. Kolon kanseriyim. Seneye sizlerle olabilir miyim, bilemiyorum. Gönül ister ki, değil beş yıl, 10 yıl, 15 yıl daha bu geleneği birlikte yaşatalım"dedi.

DATÇA'NIN KADIN RAMAZAN DAVULCUSU
DATÇA'NIN KADIN RAMAZAN DAVULCUSU
DATÇA'NIN KADIN RAMAZAN DAVULCUSU

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İstanbul, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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